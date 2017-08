Roma, fiamme nel parco di Villa Ada: nessun ferito

Un principio di incendio si è sviluppato, pre cause da accertare, all'interno del parco di Villa Ada, a Roma. Le fiamme hanno interessa un'area di circa 50 metri quadrati. Ad intervenire i carabinieri della Stazione Viale Eritrea, impegnati in un servizio di vigilanza aree verdi, su segnalazione di un cittadino. I militari hanno messo in sicurezza l'area e allertato i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Nessuno è rimasto ferito.