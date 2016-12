Roma, fiamme in una sede distaccata del ministero Sviluppo economico

In incendio è scoppiato all'alba in una sede distaccata del ministero dello Sviluppo Economico, in via Sicilia, a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti con 5 squadre per cercare di domare le fiamme che stanno avviluppando il quarto piano del palazzo. Non ci sono feriti: le fiamme hanno distrutto diversi locali al terzo e quarto piano. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.