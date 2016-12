Roma, fiamme in un centro commerciale In azione pompieri, due intossicati

Un negozio è andato a fuoco nel centro commerciale all'aperto "Eschilo" nel quartiere dell'Axa , a pochi passi dal litorale romano . Le fiamme hanno avvolto l'intera struttura, presa d'assalto in questi giorni di feste natalizie. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Al momento ci sarebbero due intossicati . Il negozio si troverebbe al secondo piano. L'intero centro commerciale nel quartiere dell'Axa è stato fatto evacuare.

Al momento le fiamme sembrano quasi completamente domate, anche se le autobotti sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai rimasti. L'odore di fumo ha invaso l'intera strada, chiusa al traffico, dove si sono riversati residenti e commercianti in cerca di notizie.



Secondo quanto si apprende, l'incendio si sarebbe sviluppato da un negozio al secondo piano per poi propagarsi nei locali adiacenti. La facciata del centro commerciale, punto di riferimento dello shopping nel quartiere, è stata completamente annerita dalle fiamme.