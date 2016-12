Roma, fiamme in un capannone occupato

Un vasto incendio è divampato in un capannone occupato nel quartiere La Rustica, a est di Roma. La struttura, in cui vivono abusivamente cittadini stranieri, è vicina al centro per rifugiati di via Collatina. I vigili del fuoco sono intervenuti ma il forte vento rende molto difficili le operazioni di spegnimento delle fiamme. Un'enorme colonna di fumo è visibile da molti punti della Capitale.