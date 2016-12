Roma, ferito idraulico "inefficiente"

11:26 - E' stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Frascati l'autore della gambizzazione di un idraulico italiano di 50 anni, che il 15 novembre si era recato all'ospedale di Frascati, vicino Roma, con un proiettile nella gamba. Si tratta di un 34enne, originario del posto, con precedenti penali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quella mattina tra i due ci sarebbe stata un'accesa discussione in casa dell'arrestato per un lavoro di manutenzione per il quale l'uomo non era rimasto soddisfatto e che pertanto non aveva intenzione di pagare. Dalla ricostruzione dei carabinieri, il fermato avrebbe prima colpito l'idraulico con il calcio della pistola e successivamente gli avrebbe sparato un colpo centrandolo alla coscia destra.



L'uomo dopo l'episodio ha fatto perdere le sue tracce ma i carabinieri lo hanno rintracciato a casa di un parente nei pressi della borgata Romanina, alla periferia di Roma, e fermato con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'arma. La vittima, arrivata in ospedale, aveva raccontato ai carabinieri di essere rimasto ferito mentre tentava di sedare una lite in strada tra tre persone, ma la sua versione non aveva convinto gli investigatori.