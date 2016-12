Roma, farmacista spara e mette in fuga rapinatori

Due uomini armati di cacciavite hanno tentato una rapina in una farmacia di via dei Colli Portuensi a Roma. I due sono entrati e hanno intimato al farmacista di consegnare l'incasso. L'uomo, però, ha impugnato una pistola che aveva sotto al bancone e ha esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio che ha fatto fuggire i rapinatori.