Roma, fanno il bagno nudi nella fontana dell Altare della Patria

Bagno fuori programma nella fontana dell' Altare della Patria , a Roma. Domenica pomeriggio un gruppo di ragazzi, per evitare la canicola, si è tuffato nella fontana di Piazza Venezia. Uno dei ragazzi, non soddisfatto di godersi il fresco dell'acqua in boxer, ha pensato bene di... togliersi anche quelli. La scena è stata ripresa e diffusa in Rete dal sito " Roma fa schifo ". La polizia locale è alla ricerca degli autori del gesto.

Non è la prima volta che le fontane romane vengono prese d'assalto in modo non consono. Atto vandalico, goliardico o come lo si preferisce definire, anche questa volta si è passato il segno. Le immagini rilanciate in Rete, sia via Twitter che via Facebook, hanno scatenato le reazioni indignate degli utenti. Sul posto invece il gruppo di buontemponi ha potuto approfittare della mancanza di sorveglianza e dell'indifferenza o della muta disapprovazione, di chi affollava la piazza in quel momento.



Si cercano due turisti - I vigili urbani di Roma sono al lavoro per rintracciare i due turisti protagonisti del fatto. La polizia locale "sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del gesto, che offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria dei caduti a cui il monumento è dedicato". E, a questo scopo, ha anche diffuso una foto che ritrae i due mentre fanno il bagno nella fontana. Dalle prime informazioni assunte, è emerso che si tratta di persone di nazionalità straniera, madrelingua inglese. Il comando dei vigili "invita tutte le autorità consolari ad una fattiva collaborazione per individuare i responsabili di questa condotta illecita ed oltraggiosa".