Roma, falso prete truffatore smascherato dal vero sacerdote

Un truffatore di 43 anni, di origini siciliane ma residente in provincia di Cuneo, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma piazza Dante, grazie alla segnalazione di un sacerdote romano. Il parroco, nei giorni scorsi, aveva ricevuto la telefonata di una persona che si era presentata come "don Gabriele, sacerdote di Milano". Il fantomatico prete, per venire incontro alle esigenze di un suo caro amico bisognoso, chiedeva al "collega" di anticipare circa 700 euro per avviare il contratto di locazione di un appartamento di via Tasso. Ma a quel civico si trova la caserma e il prelato non è caduto nel raggiro, permettendo anzi la cattura dell'uomo.