Roma, fa il bagno nudo nella fontana de "La grande bellezza"

Il sacrilegio a Roma prosegue, nonostante le ordinanze anti-bivacco e le multe. Non ha resistito al caldo della domenica, così un uomo ha scelto il celebre Fontanaccio del Gianicolo, immortalato anche ne "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, per rinfrescarsi, immergendosi nudo nella fontana monumentale. A riprendere il gesto il fotografo di una coppia di sposi che aveva scelto quel set per le foto ricordo del suo giorno più bello. E riscoppia la bufera politica.