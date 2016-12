Roma, evacuata una scuola per una fuga di gas: 200 bambini trasferiti in un altro edificio

A Ladispoli, vicino a Roma, è stata evacuata una scuola per una fuga di gas . I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre. Secondo quanto si è appreso, all'interno dell'istituto comprensivo c'erano almeno 200 bambini.

Sono state evacuate anche altre abitazioni del quartiere, mentre i tecnici Eni e i vigili del fuoco sono intervenuti per individuare le cause della fuga e per ripristinare il servizio.