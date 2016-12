Roma Est, a fuoco capannone: un morto In fiamme anche un ex campo rom

L'incendio è scoppiato intorno alle 22 di giovedì, ma il corpo carbonizzato della vittima, forse il custode, è stato trovato solo la mattina dopo dai vigili del fuoco, intervenuti con 14 automezzi. Per i soccorsi sono arrivati anche polizia e personale del 118.



L'uomo rimasto ferito è il marito della proprietaria del deposito, trasferito in codice giallo al Policlinico Casilino e poi all'Umberto I. Gli intossicati, tratti in salvo dai vigili del fuoco, si erano rifugiati sul tetto del capannone per sfuggire alle fiamme.



Paura nelle case circostanti - Una densa colonna di fumo nero si è alzata ed è rimasta ben visibile nelle ore successive all'esplosione del rogo, quando i pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme. Il magazzino è andato completamente distrutto. Apprensione tra i residenti dalla zona a causa del fumo e degli scoppi che si sono sviluppati mentre il materiale stipato nel deposito andava a fuoco.



Fiamme anche alla Magliana - Il secondo incendio si è invece propagato in via della Magliana 295 presso un'area occupata in passato da un campo rom, con la presenza di un capannone in disuso. In fiamme strutture in legno del manufatto e alcuni cumuli di rifiuti. Al momento non si segnalano danni a persone. Una colonna di fumo nero è visibile dai quartieri di Roma Sud.