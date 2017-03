Roma, esplosione in un appartamento: almeno due feriti

Almeno due persone sono rimaste ferite in un'esplosione che si è verificata in un appartamento di via Pedrengo, a nord di Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre. I due feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale. L'esplosione nell'abitazione al piano terra sarebbe partita da una cucina a gas.