Roma,errore umano causa morte bimbo

"C'è stato un errore dell'agente della stazione che ha posto in essere una procedura che non doveva". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Guido Improta, in merito alla morte del bimbo di cinque anni caduto nel vano ascensore della stazione Furio Camillo della metropolitana. "L'ascensore era bloccato e si è tentato un trasbordo delle persone attraverso una botola. Una procedura non codificata", ha aggiunto Improta.