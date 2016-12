Roma, Enrico Letta tampona scooter

Incidente stradale, a Roma, per Enrico Letta. L'ex premier era alla guida della sua auto privata quando è rimasto coinvolto in un tamponamento con uno scooterista. Letta, dopo essersi fermato a spiegare la dinamica dell'incidente ai vigili urbani, si è subito recato al pronto soccorso per accertarsi delle condizioni di salute del guidatore della moto, che non sono gravi.