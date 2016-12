Roma, è giallo sulla morte del barista di via Nomentana

Si infittisce il giallo intorno alla morte di un barista romano. In un primo momento si era pensato a un incidente: Silvio Forconi, 56 anni, era stato rinvenuto senza vita all'interno del suo negozio di bar-tabacchi di via Nomentana e si era pensato che fosse rimasto folgorato mentre tentava di riparare l'impianto d'allarme. Invece l'autopsia parla di morte da asfissia per strangolamento. Le lacrime della moglie: "Abbiamo lavorato insieme per 25 anni, era speciale".