24 settembre 2018 13:35 Roma, due rom minorenni investono una donna con unʼauto rubata I due ragazzi, di 14 e 15 anni, avevano preso la vettura a Zagarolo, comune a sud della Capitale. La vittima è in ospedale con varie fratture

Sulla via Casilina, alle porte di Roma, due rom minorenni hanno seminato il panico dopo aver rubato una vecchia Alfa 159 grigia a Zagarolo, comune a sud di Roma. Intercettati dalla polizia, non si sono fermati all’alt scappando, per poi sbandare e investire una donna di 49 anni, finita in ospedale per aver riportato diverse fratture, la più grave ad una gamba. In seguito i due rom sono stati fermati e portati all’ospedale San Sebastiano di Frascati per essere sottoposti ad alcoltest e drogatest.

La donna era uscita con il cugino di 69 anni per una passeggiata. "Abbiamo visto la morte negli occhi", ha raccontato ancora sotto choc agli agenti della polizia. "Mi sono passati con la ruota sopra la gamba, è stato terribile". L’incidente è avvenuto in via Prataporci, nella zona di Frascati Colonna. "Mia sorella - racconta il fratello, in attesa di notizie in ospedale - stava passeggiando con nostro cugino, come fanno spesso nel pomeriggio. In quel tratto di strada non c'è il marciapiedi, ma un guard-rail che quell'auto ha preso in pieno".