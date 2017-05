Roma, due esplosioni in strada: danneggiata auto da una bomba carta | Pm: "Pista anarchica"

Attentato a sede postale a Roma 1 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 2 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 3 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 4 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 5 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 6 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 7 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 8 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 9 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 10 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 11 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 12 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 13 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 14 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 15 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 16 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 17 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 18 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 19 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 20 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 21 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 22 di 31 LaPresse LaPresse Attentato a sede postale a Roma 23 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 24 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 25 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 26 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 27 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 28 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 29 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 30 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma 31 di 31 Ansa Ansa Attentato a sede postale a Roma leggi dopo slideshow ingrandisci

Privilegiata la pista anarchica - La pista anarchica è presa in considerazione per il tipo di ordigno usato e l'obiettivo scelto, le Poste, già in passato oggetto di azioni analoghe. Proprio per questo motivo alle Poste di via Marmorata, una delle sedi piu' grandi, simboliche storiche, firmato da Adalberto Libera, è sempre in servizio un artificieri della polizia di Stato. Secondo quanto si è appreso, i magistrati dell'Antiterrorismo avvieranno nelle prossime ore un fascicolo d'indagine non appena ricevuta una informativa da parte delle forze di polizia.

Allo stato, comunque, non sarebbero stati ritrovati volantini e non sono ancora state registrate rivendicazioni. La galassia insurrezionalista ed anarchica già in passato ha avuto come obiettivi gli uffici postali. Massima attenzione ma nessun allarme specifico.



Inquirenti: "Un gesto dimostrativo" - "Un gesto dimostrativo, l'ordigno non era atto ad offendere". Questo emerge dai primi accertamenti svolti dalla polizia sulla natura dell'esplosione a Roma. Gli artificieri hanno anche rinvenuto due bottiglie in plastica da mezzo litro con all'interno tracce di liquido infiammabile.



Ordigno attivato da un timer - Aveva un timer l'ordigno esploso nel parcheggio di via Marmorata: il pacco era in plastica e aveva dentro due bottigliette con del liquido, probabilmente benzina, e un timer. A quanto accertato, ci sono state due esplosioni da quell'unico ordigno.