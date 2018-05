Due persone sono state arrestate della polizia per la duplice aggressione compiuta da due membri del clan Casamonica il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Per il raid ai danni di un'invalida civile e del titolare del locale si sono costituiti altri due uomini. La procura di Roma sta indagando per lesioni e minacce. Ai quattro è contestata l'aggravante del metodo mafioso.