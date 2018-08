Roma, due americani fanno il bagno nella Fontana di Trevi: 900 euro di multa

Agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti per bloccare una coppia di statunitensi di circa 50 anni che si era gettata improvvisamente nella Fontana di Trevi con un tuffo all'indietro. Entrambi sono stati multati, per un totale di 900 euro. Prima di loro, sanzionato per lo stesso motivo anche un 40enne russo. Ma nonostante i controlli e i verbali, il bagno nelle fontane monumentali è lo sport preferito per decine di turisti della Capitale.

Fontane della Capitale come piscineOltre ai due americani e al russo, nella stretta dei controlli della polizia locale era finita anche una turista egiziana di 29 anni, sorpresa intorno all'1:40 di notte a immergere i piedi sempre nella Fontana di Trevi. Anche per lei una multa di 450 euro.



Un paio di giorni prima era stata la volta di uno spagnolo di 12 anni, bloccato da una pattuglia del comando generale in servizio di controllo in piazza Navona, mentre era intento a bagnarsi in una delle fontane monumentali. Il dodicenne era con tre fratelli, tutti minorenni che lo incitavano a proseguire nella passeggiata all'interno della vasca. Gli agenti, dopo aver fatto uscire il ragazzo dall'acqua, si sono attivati per rintracciare i genitori, che si erano momentaneamente allontanati per fare shopping nelle vie del centro. Proprio a loro è stata notificata la multa da 450 euro.



Solo pochi giorni fa una turista americana di 68 anni era sta bloccata dalle forze dell'ordine, perché aveva immerso un piede nella fontana che si trova alla base dell'Altare della Patria. Per questo gesto non solo è stata multata di 450 euro, ma è stata anche denunciata per vilipendio di tombe.



E', invece, ancora caccia aperta ai due giovani, sembra inglesi, che hanno fatto il bagno nudi nella stessa fontana ai piedi del Milite Ignoto.