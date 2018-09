Roma, donna violentata davanti al Viminale: fermato 37enne romeno

C'è un fermo per lo stupro avvenuto nei pressi del Viminale, al centro di Roma. Si tratta di un cittadino romeno di 37 anni, gravemente indiziato di violenza sessuale, rapina e lesioni ai danni di un'italiana di 53 anni. La violenza era stata consumata nella notte tra il 13 e 14 settembre in via De Pretis e la vittima, una volta soccorsa, era stata portata all'ospedale San Giovanni.