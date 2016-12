Roma, donna uccisa in casa: fermato un 49enne che ha confessato

E' stato fermato dalla polizia l'assassino di Daniela Balilla, la donna di 66 anni uccisa nell'appartamento in cui viveva in via delle Vigne a Roma. Si tratta di Natale Lo Verde, di 49 anni, cognato di un'affittuaria con cui la donna aveva un contenzioso per pagamenti di alcune mensilità. L'uomo ha confessato.

Durante le perquisizioni effettuate, nella tromba dell'ascensore del palazzo dove abita l'uomo è stato trovato il mazzo di chiavi di casa della vittima.



Natale Lo Verde avrebbe ucciso la donna per un debito di circa mille euro. La vittima aveva un contenzioso con una affittuaria per un arretrato di tre mensilità per cui Lo Verde, cognato della morosa, si era fatto tramite per la consegna dei mille euro dovuti, pagamento che sarebbe dovuto avvenire nei giorni scorsi.



L'uomo, a lungo interrogato ieri, ha in un primo momento fornito dichiarazioni contrastanti rispetto poi, messo alle strette dagli inquirenti ha ammesso le proprie responsabilità, anche davanti al pm che ne ha disposto il fermo.