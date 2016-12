Roma, donna colpita da cipolla scagliata da auto in corsa

13:54 - Nuova folle "moda" o scherzo occasionale degenerato? Nella notte tra venerdì e sabato una donna è stata colpita a Roma, nei pressi di Trastevere, da una cipolla scagliata a velocità folle da un'auto in corsa.

La vittima dell'insolita aggressione si chiama Monica Zullo ed è aiuto regista per la trasmissione "Forum" di Canale 5. La 51enne mentre camminava, insieme al compagno, sul Lungotevere degli Anguillara è stata colpita in pieno volto: naso rotto e rischio, per fortuna scongiurato, di perdere un occhio.



L'auto ha proseguito la corsa, facendo perdere le sue tracce. All'interno la donna avrebbe intravisto dei ragazzi. Potrebbe, dunque trattarsi, secondo la vittima, di un episodio di teppismo legato alla movida.



Medicata al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri, Monica Zullo avrebbe riportato una frattura delle ossa nasali e ha rischiato danni al globo oculare.



"Ho provato un senso di rabbia e di impotenza - racconta, ancora scossa - è stato un gesto vigliacco perché mi ha colto di sorpresa. Una violenza senza senso simile all'ultima moda dei pugni in faccia. Non escludo che non sia l'unico lancio fatto quella sera - conclude - Il mio fidanzato ha visto un sacchetto nell'auto".