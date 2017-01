Roma, diventa definitiva la pedonalizzazione di via Fori Imperiali

Dopo la fase di sperimentazione, diventa definitiva la pedonalizzazione (nelle domeniche e nei giorni festivi) di via dei Fori Imperiali da piazza Venezia al Colosseo. Nelle giornate pedonali, non potranno transitare veicoli del trasporto pubblico, taxi e Ncc. Lo annuncia il Campidoglio con un comunicato, che sottolinea come "il provvedimento non si applica nei giorni prefestivi e il sabato".