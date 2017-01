Roma, distrutta la targa in onore di Giacomo Matteotti

Distrutta una targa in memoria di Giacomo Matteotti a Roma. Indaga la polizia che è stata messa in allarme da un passante. La targa, in ricordo del deputato socialista rapito e ucciso dai fascisti, era fissata sul selciato. "L'impegno che mi prendo come presidente del Municipio è quella di ricostruire la targa il prima possibile", lo ha detto la presidente del II Municipio di Roma, Francesca Del Bello.