Roma, dimesso dal Gemelli Stephen Hawking: torna in Gran Bretagna

Il fisico e matematico britannico Stephen Hawking, ricoverato per alcuni controlli al Gemelli di Roma, è stato dimesso dal Policlinico Universitario per fare ritorno in Gran Bretagna. Lo rende noto il nosocomio universitario, precisando che Hawking, ricoverato nella serata di giovedì nel Centro Nemo del nosocomio, reparto specializzato in patologie neuromuscolari "è in buone condizioni di salute".