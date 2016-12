Roma, diffusa sul web una "blacklist" di ebrei: indaga la Procura

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo in relazione alla diffusione sul web di una "blacklist" di personalità di religione ebraica "influenti in Italia". L'elenco è apparso sul sito Radio Islam. I magistrati di piazzale Clodio ipotizzano i reati, per il momento contro ignoti, di minaccia e diffamazione con l'aggravante dell'odio razziale. Tra i nomi citati anche quelli dei giornalisti Roberto Saviano, Paolo Mieli ed Enrico Mentana.