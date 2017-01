Roma, delitto Varani: rito abbreviato per Foffo, ordinario per Prato

Rito abbreviato per Manuel Foffo e ordinario per Marco Prato. Così saranno giudicati i due giovani accusati di essere gli assassini di Luca Varani, ucciso a Roma il 4 marzo dell'anno scorso nel corso di un festino a base di droga e alcol. Ad accogliere la richiesta sui riti formulata dai difensori è stato il gup Nicola Di Grazia. Il giudice inoltre ha ammesso come parti civili i genitori di Varani e la sua fidanzata.