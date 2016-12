10:14 - Circa duecento persone di fede Shugden, ovvero credenti nel Buddha protettore, al grido di "Stop lying, false Dalai Lama" (basta mentire, falso Dalai Lama) hanno manifestato in piazza Santo Apostoli in occasione del summit dei Nobel per la pace che si svolge in Campidoglio e al quale partecipa anche il Dalai Lama. "Il Dalai Lama - hanno spiegato i manifestanti - ci perseguita e ha rifiutato ogni richiesta di dialogo con noi".