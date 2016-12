Roma, crollo palazzina: prima notte in albergo per gli sfollati

Prima notte fuori casa per gli inquilini della palazzina di via della Farnesina a Roma che all'alba di ieri si è sbriciolata. In 40 sono alla fine rimasti senza un alloggio, sono stati sistemati in hotel e residence della zona. Gli inquilini hanno denunciato di essere fuggiti dopo aver sentito scricchiolare. I vigili del fuoco, dopo un ultimo sopralluogo, avevano deciso di far evacuare solo una parte del palazzo, quella che poi è crollata.