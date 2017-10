Roma, crolla parte del solaio di un liceo: evacuata la struttura

Attimi di paura nel liceo Virgilio di Roma, dove una parte del solaio ha ceduto. Il crollo non avrebbe riguardato nessuna classe, ma gli studenti per precauzione sono stati evacuati. La preside dell'istituto, nel centro storico della Capitale, ha assicurato che "i ragazzi sono tutti in sicurezza" e che non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.