Roma, crolla palazzina ad Ariccia: donna estratta viva

Una palazzina è parzialmente crollata in via Rufelli ad Ariccia, alle porte di Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con quattro squadre, carro crolli e cinofili. A quanto riferito, i pompieri hanno estratto dalle macerie una donna viva. Si ipotizza che a causare il crollo sia stata una esplosione in un appartamento.