Una palazzina al centro di Palestrina, in provincia di Roma, è crollata nella notte. Al momento non risultano feriti. Secondo quanto si è appreso, lo stabile era disabitato in quanto era stato sgomberato nei giorni scorsi e dichiarato inagibile lunedì con ordinanza comunale. Il crollo è avvenuto intorno alle 5. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.