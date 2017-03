Roma, corruzione nella sanità: 9 arresti, indagati un deputato e un giudice

Sono infatti ben 19 le persone finite sotto inchiesta, e tra di loro figurano anche il parlamentare FI Antonio Angelucci e l'ex magistrato di Cassazione Franco Amedeo. Sul primo si ipotizza ilt raffico di influenze, mentre per il secondo si parla di corruzione.



Il parlamentare e l'ex giudice di Cassazione - Secondo quanto accertato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Corrado Fasanelli, Angelucci avrebbe contattato Maurizio Ferraresi, medico dirigente dell'Asl Rm1, uno dei nove arrestati, per un tentativo, non riuscito, di aggiustare un procedimento in Cassazione su un sequestro preventivo. In cambio, secondo la procura, il deputato avrebbe assicurato a Ferraresi l'assunzione delle fidanzate dei due figli.



Il dirigente Asl, a sua volta, si sarebbe rivolto a Franco Amedeo, ex presidente di sezione della Cassazione attualmente in pensione. Questi, in seguito alla promessa di una falsa certificazione che avrebbe consentito a una sua amica di ottenere il rimborso di un intervento di mastoplastica, avrebbe tentato l'aggiustamento del procedimento presso il giudice competente, ma quest'ultimo si sarebbe rifiutato. Per questo episodio Ferraresi è indagato per corruzione in concorso con Amedeo.



Gli indagati - Coinvolti poi dirigenti e pubblici ufficiali, imprenditori ed altri soggetti che sarebbero entrati in una rete di reciproche facilitazioni affaristiche. Queste ultime erano finalizzate alla realizzazione di profitti e vantaggi personali mediante traffici di influenze e la redazione di false attestazioni.