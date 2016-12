Roma, corpo carbonizzato in auto Trovati due bossoli, ipotesi omicidio

11:16 - Macabro ritrovamento in periferia di Roma. I vigili del fuoco hanno rinvenuto, infatti, il cadavere carbonizzato, forse di un uomo vista l'altezza, in un'auto in fiamme. Era stato un automobilista di passaggio ad avvertire i pompieri di una vettura che bruciava. Dopo aver spento il rogo, la scoperta. Il corpo presentava un foro dovuto ad armi da fuoco alla nuca. Si sospetta un omicidio ma gli investigatori non escludono altre ipotesi.

L'auto in fiamme è stata trovata in via Iacurso, una stradina molto isolata nel quartiere della Borghesiana, alla periferia est della Capitale. Il rogo della vettura pare di origine dolosa e questo escluderebbe la pista suicidio.



Il corpo, completamente irriconoscibile, si trovava in un'auto con targa francese ed era sul lato passeggero con il sedile reclinato. Gli investigatori avrebbero rinvenuto anche due bossoli nei pressi dell'auto, ma non armi.



Solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte.