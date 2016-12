Roma, controllore fisso sugli autobus: al via la sperimentazione contro i "portoghesi" del biglietto

Novità nel mondo del trasporto pubblico a Roma. Il Campidoglio ha reso noto che entro una settimana sarà avviata la sperimentazione del controllore fisso su 5 linee degli autobus. L'annuncio è arrivato in occasione dell'inaugurazione dei primi 25 bus del nuovo parco mezzi in arrivo nella Capitale. Un esempio, con tanto di multe, è avvenuto proprio nel tour inaugurale della sindaca di Roma Virginia Raggi.

Abbreviare le distanze con le periferie - "C'è fame di autobus e stanno arrivando, questo è il primo gruppo dei 150. Prima della prossima primavera saranno tutti in esercizio su strada. Ora stiamo facendo i collaudi e gli arrivi sono scaglionati nel tempo. Atac e questa amministrazione si stanno muovendo. Si riparte dalle periferie, infatti i nuovi bus sono destinati prevalentemente a linee periferiche. Dobbiamo abbreviare le distanze. Siamo tutti cittadini romani e dobbiamo tutti muoverci agevolmente in questa città. Stiamo lavorando anche alle corsie preferenziali, stiamo lavorando sodo per far ripartire la città e l'azienda. Il problema della manutenzione? E' un problema che abbiamo trovato, denunciato e a cui stiamo mettendo mano". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della inaugurazione dei nuovi bus Atac.