Roma, controlli in Centro migranti

A Roma le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni e identificazioni all'interno del Centro d'accoglienza per migranti "Baobab". Secondo quanto riferito dai volontari della struttura, sono intervenuti circa sessanta tra carabinieri e agenti di polizia, anche in tenuta antisommossa e con unità cinofile. Chi non era in possesso di documenti in regola è stato condotto all'ufficio immigrazione.