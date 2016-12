20 ottobre 2014 Roma, continua la guerra alle automobili Marino: "Stop a Circo Massimo e Palatino" Il sindaco pensa di bloccare le macchine anche in piazza del Popolo, piazza Navona e piazza del Campidoglio Tweet google 0 Invia ad un amico

16:11 - "Credo che in futuro si potrebbero pedonalizzare anche Circo Massimo e Palatino includendoli nell'area archeologica centrale". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino nel giorno del debutto dell'area pedonale del Tridente. "Il progetto che abbiamo avviato adesso è già abbastanza ampio. Penso che dovremmo dedicarci ad una maggiore chiusura al traffico del parco archeologico centrale" spiega il primo cittadino della Capitale.

"Ci sono scelte che oggi possono sembrare impopolari ma che tra qualche anno saranno considerate scontate - aggiunge il sindaco -. Come la pedonalizzazione di piazza del Popolo, di piazza Navona o di piazza del Campidoglio".



"Domenica alcuni ragazzi passeggiando per l'area pedonale di Cracovia mi hanno chiesto perché Roma non può essere così. Poi un ragazzo mi ha chiesto di riammettere i motorini nel Tridente. Ecco, io credo ci sia una contraddizione quando si dice che un'area davvero limitata come piazza di Spagna e piazza del Popolo e le piccole vie limitrofe non si possono percorrere a piedi e poi a Cracovia si apprezza un'area pedonale molto più ampia", continua Marino.



"Avendolo fatto personalmente - conclude -, se si confrontano i tempi di percorrenza in un giorno infrasettimanale, il percorso a piedi o in bici, con la macchina o con il motorino, il tempo è certamente più lungo che farlo a piedi, godendosi i nuovi marciapiedi, vedendo finalmente dall'ingresso di via del Babuino l'obelisco di piazza del Popolo, senza auto".