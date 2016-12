Roma, confiscati a tre imprenditori 80 milioni di euro: erano "riciclatori" per conto della camorra

I carabinieri di Roma hanno confiscato beni per 80 milioni di euro a quattro imprenditori, ritenuti coinvolti in traffici gestiti dalla camorra napoletana. I tre imprenditori Luigi, Antonio e Salvatore Righi erano stati arrestati dai militari nel gennaio 2014 nell'ambito dell'indagine "Margarita", meglio nota come " Pizza Ciro ", che portò all'arresto di 20 persone e sequestri di locali nel centro della Capitale.

Tra i locali posti sotto sequestro ci sono bar, ristoranti e pizzerie, anche nel centro storico di Roma. in tutto si tratta di di 28 esercizi commerciali, 41 beni immobili, 385 rapporti finanziari/bancari; 76 veicoli, 77 società titolari di parte dei beni e 300mila euro in contanti rinvenuti nel corso delle operazioni.



Dalle indagini dei carabinieri, è emerso che tre fratelli imprenditori sarebbero stati "stabili riciclatori" per conto della camorra napoletana, al servizio, in particolare, del clan Contini. Le indagini, dirette dalla DDA di Roma e condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo, hanno dimostrato che il loro impero economico, diventati proprietari di fatto di una holding di società attive nella gestione di numerosissimi ristoranti-pizzeria nelle principali vie del centro storico della Capitale con un volume d'affari sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, sarebbe stato gestito con modalità illecite, mediante una rete di società intestate a prestanome finalizzate al reimpiego e all'occultamento di ingenti risorse economiche di provenienza illecita.