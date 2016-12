Roma: concessioni edilizie, permessi, verifiche. Spunta il tariffario

09:17 - C'erano delle vere e proprie tariffe per evitare i controlli, per avere le autorizzazioni necessarie, per dare il via ai lavori, per finirli. Ci volevano soldi per "comprare" chi controllava, per permettere di chiudere comunque se qualcosa non funzionava, per velocizzare le pratiche. Così funzionava il sistema studiato dai funzionari corrotti e smascherato dalla Procura.

Tutto aveva un prezzo. Questo rivela "Repubblica" nella "seconda puntata" delle tangenti sulle concessioni edilizie nell'indagine che scatenat un'altra bufera intorno al Campidoglio. Per esempio, la documentazione di fine lavori costava 10mila euro, 8mila andavano versati per una variante, comprese le opere abusive, 6mila per il via libera e il ritiro della concessione.



Agli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro bastavano mille euro per evitare di mettere a verbale le irregolarità che trovavano nei cantieri. Ma c'era anche la possibilità che le richieste salissero a dismisura. Il gip di Roma ha emesso finora undici provvedimenti di arresto, su richiesta del procuratore aggiunto Francesco Caporale e del pm Erminio Amelio: carcere per un tecnico del XIV municipio, Giovanni Grillo, e domiciliari per altri dieci.



Si tratta della seconda tranche dell'inchiesta che all'inizio dell'anno aveva portato in carcere altri tecnici municipali, e che sta facendo emergere un vespaio "di corruzione diffusa e preventiva" nell'edilizia residenziale romana", come hanno detto gli inquirenti. Oltre ai funzionari pubblici, coinvolti anche sei imprenditori ai quali il giudice ha importo l'obbligo di firma. E un sistema che durava da tempo: gli investigatori delle Fiamme gialle hanno chiesto agli uffici del IX Dipartimento la documentazione dal 2010.