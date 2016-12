Roma, concerto Capodanno blindato

Concerto di Capodanno blindato al Circo Massimo di Roma. All'appuntamento si potrà accedere solo attraverso i varchi presidiati dalle forze dell'ordine, in via dei Cerchi e in via del Circo Massimo, dove la polizia effettuerà controlli utilizzando anche il metal detector. Le misure di sicurezza sono state adottate dal Comitato provinciale per l'ordine presieduto dal prefetto Franco Gabrielli. Operativi 750 vigili e 800 unità della Questura.