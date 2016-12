Roma, compra una bottiglietta d'acqua al bar e beve: è in pericolo di vita

Un uomo di 58 anni è in pericolo di vita per aver bevuto da una bottiglietta d'acqua forse contenente acido acquistata poco prima in un bar di Roma. E' accaduto nel quartiere Prenestino. Soccorso dal 118 mentre si trovava su una panchina e trasportato in codice rosso all'ospedale Pertini, avrebbe rimediato severe lesioni dalla lingua fino al duodeno. Sulla vicenda sono in corso indagini e la polizia che ha sequestrato la bottiglia di acqua minerale.