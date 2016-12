Roma, cinesi vogliono comprare Atac

14:53 - Il Campidoglio è in trattativa con investitori cinesi interessati a comprare l'Atac, l'azienda di trasporto pubblico della Capitale. La conferma arriva dall'assessore ai Trasporti, Guido Improta, che spiega come "a noi interessa sviluppare partnership internazionali perché l'importante è rilanciare Roma come meta di collaborazioni industriali di livello mondiale. Siamo in trattative con partner cinesi interessati al perimetro industriale di Atac".