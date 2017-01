Roma, cinese travolta da treno: interrogati quattro nomadi

Quattro nomadi del campo rom di via Salviati, Tor Sapienza, sono stati portati in questura e interrogati a lungo dagli agenti della squadra mobile. Stando a indiscrezioni, la polizia starebbe per chiudere il cerchio sulla vicenda della studentessa cinese, Zhang Yao, travolta da un treno mentre inseguiva tre scippatori con la sua borsa. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini.