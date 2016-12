Roma, cede grata di un parcheggio sotterraneo: donna precipita per 8 metri e muore

Tragedia a Roma martedì sera in zona Tiburtina: Tiziana Laudani, di 37 anni, è morta dopo un volo di otto metri, dovuto al cedimento di una grata dei parcheggi sotterranei abbandonati di Largo San Giuseppe Artigiano. In tre stavano passeggiando e sono caduti nella voragine. Leggermente feriti in due, per la donna non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.