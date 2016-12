Roma, cede controsoffitto: treno evacuato, bloccata la linea A della metropolitana

Per il parziale cedimento del controsoffitto alla stazione di Piazza di Spagna un tratto di metro A a Roma è bloccato e un convoglio è stato evacuato. Il servizio è interrotto nel tratto San Giovanni-Ottaviano in entrambe le direzioni e non sarà ripristinato prima del pomeriggio. "Non ci sono state conseguenze di nessun tipo per i passeggeri - spiegano da Atac - e le operazioni sono state svolte in piena sicurezza".

"Purtroppo siamo appesi alla fortuna. Questa è la situazione. Le infrastrutture delle metro hanno bisogno di un intervento, ma questo già si sapeva". Così l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Stefano Esposito, che ha poi spiegato quanto accaduto in questo ennesimo incidente che ha per protagonista la metro romana: "Atac ha comunicato che un treno ha urtato la controvolta dove è agganciata la linea elettrica. Ci sarà un'indagine".



La rabbia dei passaggeri - Rabbia e preoccupazione tra i passeggeri della metro di Roma alla notizia del parziale cedimento del controsoffitto alla stazione di Piazza di Spagna: "Non mi sento più tranquillo a prendere la metro - racconta uno studente - ogni giorno è un'incognita, e come me hanno paura in tanti".



"Per l'ennesima volta e non per colpa mia - spiega Alessandra, fuori dalla stazione Ottaviano, affollatissima di utenti rimasti a piedi - farò tardi al lavoro. Non è possibile continuare così".



Presi letteralmente d'assalto gli autobus mentre il traffico stradale è in tilt, soprattutto nei quartieri Prati e San Giovanni: "I treni sono fermi alle stazioni, gli stranieri ridono attoniti. E a dicembre comincia il Giubileo...", ironizza un giovane.