Roma, catturato super latitante

La Polizia ha tratto in arresto a Roma un latitante albanese ricercato dall'Interpol da 12 anni. L'uomo, che deve scontare una pena di 25 anni di reclusione per un efferato omicidio commesso nel 2003 in Albania, è stato rintracciato dagli investigatori a Ciampino la sera del 14 dicembre, ma la notizia è stata diffusa solo ora.