Roma, caso di meningite in una scuola alle porte della città

Un caso di meningite è stato diagnosticato in una scuola di Ardea, vicino a Roma. Lo ha reso noto il Comune, spiegando che "la Asl ha già attivato la necessaria profilassi, contattando chi è stato a stretto contatto con il paziente". "Le autorità - si legge in una nota - non hanno disposto ulteriori misure: la scuola, dunque, rimane aperta". Il plesso ospita scuole dell'infanzia, primarie e una secondaria di primo grado.