Roma, caso di bullismo: 14enne picchiato da un gruppo di coetanei

Un 14enne è stato aggredito e picchiato mentre tornava a casa da scuola da un gruppo di coetanei in una stazione della metro di Roma. Il ragazzo avrebbe riportato diverse contusioni e si trova in ospedale per le cure mediche del caso. Non sarebbe in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Casilina. A dare l'allarme ai militari sono stati i genitori.