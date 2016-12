Roma, Campidoglio: "In arrivo 20 milioni per manutenzione dei bus"

"Stiamo per liquidare nei prossimi giorni ad Atac 20 milioni di euro che serviranno per incrementare immediatamente l'attività di manutenzione dei bus". Lo ha annunciato, sulla propria pagina Facebook, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Linda Meleo. "Nello schema di bilancio adottato in giunta - ha sottolineato - abbiamo destinato cifre importanti al trasporto pubblico locale. Siamo al lavoro ogni giorno per migliorare la nostra città".