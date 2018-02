Roma, cadavere trovato a Stadio Flaminio: identificate 7 persone

Il cadavere di un uomo, sui 40 anni e di origini è stato trovato stamani dagli agenti della polizia locale nello Stadio Flaminio di Roma. La struttura versa da anni in uno stato di abbandono ed è usata come rifugio da senza fissa dimora. Sette persone sono state trovate e identificate dagli agenti sul posto. L'uomo non presenta segni di violenza sul corpo e il decesso sarebbe recente.